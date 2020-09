Finalmente riapre lo stadio Garilli: Piacenza-Sampdoria 0-1

Al 18′, Sampdoria in vantaggio grazie a un colpo di testa di Colley susseguente ad azione d’angolo. Una rete arrivata dopo una lunga fase di pressione con i blucerchiati che hanno cinto d’assedio l’area del Piace: impegnatissimo Vettorel autore di almeno quattro interventi salva risultato, aiutato in una circostanza dalla traversa. Nulla da fare sul gol, con il difensore ospite abile a svettare sui difensori piacentini.

Sono in campo Piacenza e Sampdoria per il test amichevole che fa segnare il ritorno del pubblico al Garilli: circa 600 gli spettatori presenti, rigorosamente distanziati e controllati all’ingresso da stward e collaboratori biancorossi. Samp subito avanti con Vettorel impegnato da un destro da fuori area scagliato da Depaoli.

Si sono riaccese le luci allo stadio Garilli: amichevole extra-lusso per i biancorossi che sfidano la Sampdoria di mister Ranieri. Sulle tribune ammessi 840 spettatori e i collaboratori della società stanno fornendo l’assistenza agli steward per consentire il rispetto pieno delle norme anti-contagio. Una serata per certi versi molto attesa che segna la riapertura dello stadio dopo mesi caratterizzati da tanta paura e, purtroppo, tanti morti nella nostra città.

Tornando al calcio giocato, il Piace si presenta con il classico 4-3-3 di Manzo mentre la Samp presenta Quagliarella quale terminale offensivo.

Queste le formazioni:

PIACENZA-SAMPDORIA

PIACENZA (4-3-3) Vettorel; Daniello, Bruzzone, Corbari, Visconti; D’Iglio, Pedone, Galazzi; Lamesta, Babbi, Flore Heatley. (Migliore, Saputo, Martimbianco, Renolfi, Casali, Siano, Palma, Losa, Villanova, Maio, Ghisleni, Siani). All. Manzo.

SAMPDORIA (4-4-2) Belec; Depaoli, Hyoshida, Colley, Augello; Verre, Vieira, Bahlouli, Leris; Quagliarella, Bonazzoli. (Ravaglia, Chabot, Tonelli, Palumbo, Murillo, Rocha, Ramirez, Regini, La Gumina, Prelec, Avogadri, Capezzi). All. Ranieri.

ARBITRO Delrio di Reggio Emilia