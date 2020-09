Basket Serie B, si parte il 15 novembre. Bakery a Torrenova, Fiorenzuola ad Agrigento

Sarà la Sicilia a tenere a battesimo sia il Bakery che il Fiorenzuola nel campionato di serie B, al via domenica 15 novembre. Per entrambi i quintetti si tratterà di sfide senza precedenti. La squadra di Campanella esordirà a Torrenova, nel Messinese, mentre quella di Galetti sarà attesa ad Agrigento. E il resto del cammino? Ancora poche ore di attesa e poi tutto verrà svelato. Il resto del calendario, infatti, sarà ufficializzato questo pomeriggio, alzando il sipario sulle restanti 14 giornate. Al di là della naturale curiosità per le due date dei derby piacentini, molto interessanti, per la vicinanza geografica e per il blasone, si preannunciano i confronti con Juvi Cremona, Crema e Pavia.

Girone B – Prima giornata (14/15 novembre)

Bologna-Vigevano

Juve Cremona-Ragusa

Varese-Sangiorgese

Bernareggio-Crema

Piadena-Palermo

Agrigento-FIORENZUOLA

Pavia-Olginate

Torrenovese-BAKERY