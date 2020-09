Due ingressi e un tunnel di sanificazione: “Vi mostro il Palabanca Covid-free”

Dal distanziamento agli accessi alla sanificazione, fino ai controlli fuori e dentro al palazzetto. Un “esercito” di 20 steward formati ad hoc pronti a vigilare, due ingressi, ben quattro varchi di uscita e un tunnel di sanificazione.

E’ un Palabanca “Covid free” quello che domenica prossima, in occasione del match di Coppa Italia tra Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e Cisterna, riaprirà i battenti dopo mesi di emergenza sanitaria.

Il tempio del volley piacentino accoglierà 768 spettatori ed è pronto a farlo nella massima sicurezza, come garantito dalla società. Lo storico ex capitano Alessandro Fei (da quest’anno team manager biancorosso) ci ha mostrato in anteprima le novità di quest’anno.

