Tris del Piace alla Samp Primavera: Renolfi e Siani eroi di giornata

La rete di Renolfi siglata in avvio di ripresa e la doppietta messa a segno da uno scatenato Siani nel giro di due minuti (al 20′ e al 21′) consentono al Piacenza Calcio di mister Vincenzo Manzo di aggiudicarsi l’amichevole di questo pomeriggio, 12 settembre, al Bertocchi contro la Primavera della Sampdoria. Un ottimo test per i biancorossi, che a poco a poco si stanno dimostrando sempre più affiatati e in grado di tradurre sul campo l’idea di gioco del tecnico campano.

Ritorno al Bertocchi per il Paicenza di mister Manzo che sfida nuovamente i blucerchiati della Sampdoria ma, questa volta sono i giovani primavera allenati da mister Tufano. Primo tempo a senso unico con Villanova grande protagonista creando, almeno, 3-4 palle gol pulite per i vari Maio e Lamesta. Il giovane classe 2000, in particolar modo, ha l’occasione migliore della frazione saltando il portiere ma trascinandosi il pallone fuori dal campo. Secondo tempo che si apre subito con il gol di Renolfi: punizione di Palma, Bruzzone torre di testa per Renolfi che ribadisce a rete. Grande protagonista è però Siani, con una doppietta in due minuti, tra il 70’ ed il 72’ prima con una fuga solitaria e poi un gol di rapina, assist Lamesta, per il secondo. Ottimo risultato e ottimi spunti per il mister in vista del test di mercoledì, a Lavarone, col Cittadella.