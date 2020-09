Super Piacenza: l’assalto alla capolista Milano frutta un bel pareggio

Il Piacenza riesce nella tutt’altro che facile impresa di non tornare a mani vuote dalla tana della capolista. Al diamante “Kennedy” di Milano i biancorossi centrano in gara 1 la quarta vittoria stagionale con una strepitosa rimonta all’ultimo inning completata dal sorpasso ai supplementari (11-10). Tutto come previsto invece in gara 2, dove a farla da padrone è l’imbattuto dominicano Harvey Reyes il quale, con la consueta padronanza, finisce per fare da solo la differenza. L’8-1 finale porta essenzialmente la firma di questo pitcher senza il quale Milano non è poi sembrato così superiore al Piacenza.

GARA 1

PIACENZA 0-4-0-0-0-0-0-0-5-2 11

MILANO 0-0-4-3-0-1-0-1-0-1 10

Formazione: Gardenghi 3b/c, Cufrè dh/lan, Cetti ec, Calderon ed/1b, Chacon c (Molina pr), Capra 1b (Pinoia pr), Albasi 2b (Borlini ph), Casana ss, Minoia es/2b. Lanciatori: Corsaro (rl4 bv8 3k3 bb2 pgl7), Sanna S. (rl2 bv1 k3 bb3 pgl0), Macak (rl3 bv1 k4 bb5 pgl1), Cufrè (rl1 bv0 k1 bb1 pgl0).

GARA 2

PIACENZA 0-0-0-0-0-1-0-0-0 1

MILANO 3-0-0-1-0-0-1-3-R 8

Formazione: Gardenghi c, Cufrè dh/lan, Cetti ec, Calderon ed, Chacon 3b (Borlini ph), Capra 1b (Pinoia ph), Albasi 2b, Casana ss, Minoia es. Lanciatori: Sanna L. (rl4 bv4 k3 bb2 pgl4), Molina (rl2.1 bv2 k2 bb4 pgl1), Corsaro (rl1 bv0 k0 bb0 pgl0), Cufrè (rl2.2 bv2 k1 bb1 pgl0).