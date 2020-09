Atletica Piacenza, tutto pronto per i Campionati italiani

Nel momento clou della stagione l’Atletica Piacenza ha portato ai Campionati italiani Allievi di Rieti tre atleti: Vittoria Ferrari, Filippo Arisi e Samuel Signaroldi.

Nella manifestazione tenutasi dall’11 al 13 settembre, Vittoria Ferrari ha partecipato alla gara dei 400m: il giro di pista è stato percorso nel tempo di 1’01”37. Questo crono non è stato sufficiente ad accedere al turno successivo. Filippo Arisi si è invece cimentato nel lancio del disco, gara in cui ha scagliato l’attrezzo a 36,14m, che rappresenta il suo primato personale. Purtroppo ciò non è bastato per accedere al turno finale. Infine, anche Samuel Signaroldi ha ottenuto il record personale nei 110hs, corsi in 15”50. Il giovane biancorosso non ha però ottenuto il passaggio del turno.

Dal 18 al 20 settembre si terranno invece i Campionati italiani Juniores e Promesse a Grosseto. Qui il sodalizio biancorosso porterà una ben più nutrita schiera di atleti. Sarà in pedana Andrea Dallavalle, GS Fiamme Gialle e Atletica Piacenza: Andrea, fresco Campione italiano assoluto, proverà a riconfermare il proprio stato di forma conquistando l’ennesimo titolo italiano giovanile. La sua gara si terrà alle 19 20 di domenica 20 settembre.

Occhi puntati su Lorenzo Cesena, che cercherà di rendersi protagonista nei 400hs Juniores, andando all’attacco del podio tricolore. Il giovane sarà in gara a partire dalle 15 50 di sabato 19 settembre. Eleonora Nervetti sarà in gara nei 100m, 200m e nella staffetta 4×100 categoria Juniores, insieme a Sofia Porcari, Chiara Rossetti e Greta Sgorbati, fresca anche di personale outdoor nel salto in lungo.

Sofia Porcari parteciperà anche alla gara dei 400hs Juniores. Mattia Bongiorni correrà i 400m Juniores e nella staffetta del miglio, la 4×400, in compagnia di Tommaso Boiardi, Lorenzo Cesena e Giovanni Maria Fenucci.

Due atleti, Matteo Ceruti e Sebastiano Labò, saranno in pedana nel getto del peso Juniores. Sempre nei lanci, Andrea Rinaldi tenterà l’assalto alla finale del lancio del martello Juniores. Infine, saranno presenti due atlete della categoria Promesse (u23): Rebecca Cravedi, in scena nei 100 e nei 400m, e Gaia Massari, nel salto in alto. Con un totale di 13 atleti per 19 atleti gara, più Andrea Dallavalle, l’Atletica Piacenza porterà a Grosseto una nutrita delegazione che rappresenterà la città e il territorio nella massima rassegna nazionale giovanile.