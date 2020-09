Markis McDuffie sbarca al Campus: “Felice di essere qui”

Markis McDuffie è sbarcato in Italia e ha già raggiunto il Campus di Codogno per un primo contatto con i compagni e lo staff tecnico. Con il suo arrivo il roster dell’Assigeco Piacenza 2020/21 è al completo e già a disposizione di coach Stefano Salieri per il lavoro di pre-season.

Ecco le prime parole di McDuffie al Campus: “Sono contentissimo di essere finalmente arrivato in Italia e di essere qui. Non vedo l’ora di cominciare a lavorare con i compagni e sono sicuro che vivremo una stagione molto impegnativa. Sono orgoglioso di far parte di questa squadra e di misurarmi in un campionato stimolante come quello italiano”.