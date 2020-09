Momento d’oro per il Piacenza: battuta la capolista Fossano

Il Piacenza Baseball continua nel suo momento positivo e ieri, al De Benedetti, ha messo all’angolo la capolista Fossano. La vittoria ai supplementari in gara 1 per 10-9 non ha potuto essere bissata nel pomeriggio, dato che il sopraggiungere dell’oscurità ha costretto gli arbitri ad interrompere gara 2 con due innings d’anticipo con le squadre sul 9-9.

ALTRI RISULTATI: Codogno-Ares Milano 2-0 (17-7; 21-2). Riposava il Milano.

CLASSIFICA: Fossano 692 (13-9-4), Milano 667 (12-8-4), Codogno 571 (14-8-6), Piacenza 455 (11-5-6), Ares 83 (12-1-11).