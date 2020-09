Ecco i calendari di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Juniores regionale

La Figc dell’Emilia Romagna ha ufficializzato oggi, mercoledì 23 settembre, i calendari di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria: il fischio d’inizio è fissato per l’11 ottobre, mentre l’ultima giornata della stagione regolare è in programma il 2 maggio 2021. Per quanto riguarda invece il campionato Juniores regionale, partenza il 10 ottobre e ultima il 17 aprile.

