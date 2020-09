In attesa dell’arrivo di coach Bernardi, la Gas Sales affronta Ravenna

Dopo aver conosciuto il nome del nuovo allenatore, l’ex Perugia Lorenzo Bernardi, la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza affronta questa sera in trasferta Ravenna in gara 3 degli ottavi di Coppa Italia. A guidare i piacentini sarà il vice Massimo Botti, condottiero due stagioni fa della mtiica cavalcata che portò i biancorossi in Superlega.

I biancorossi, complici le due sconfitte maturate con Cisterna e Padova, non hanno più la possibilità di passare il turno ma sono alla ricerca della prima vittoria stagionale per dare una svolta a questo inizio complicato. Domenica, inoltre, le due formazioni si ritroveranno sempre sul campo dei romagnoli per la prima sfida di campionato. Dall’altra parte della rete, Piacenza troverà un’avversaria carica dopo la bella vittoria in casa di Cisterna e desiderosa di passare il turno: i tre punti conquistati in terra laziale più quello ottenuto al tie break con Padova valgono al momento il secondo posto in classica proprio alle spalle dei patavini. La formazione guidata da coach Bonitta è un mix di esperienza e gioventù: se Saitta, Ter Horst e Vernon Evans hanno lasciato la Romagna in cerca di nuove esperienze, in questa nuova stagione Ravenna si presenta con un organico rinnovato tra cui otto giocatori compresi tra il 1997 e il 2001 e tre debuttanti in Superlega.