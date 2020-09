Il raduno della squadra agonistica ha aperto la nuova stagione della Calypso Piacenza

Si è svolto ieri, mercoledì 23 settembre, il raduno della squadra agonistica di nuoto pinnato della Calypso presso alla piscina del Polisportivo di Piacenza. Solo due settimane di pausa dopo gli assoluti e la stagione riprende con la tanta voglia di nuotare che scaccia le incertezze derivanti dal periodo che stiamo vivendo.

Al raduno hanno preso parte gli atleti della squadra agonistica e preagonistica, in totale una quarantina di atleti pronti a solcare l’acqua ad alta velocità con pinne e monopinne ai piedi.

“Abbiamo appena concluso una stagione anomala e difficile nella quale abbiamo raccolto soddisfazioni incredibili, tante medaglie agli Italiani di Categoria e un pluricampione Italiano agli assoluti under 18 sono risultati prestigiosi. Ora ci accingiamo ad affrontare una stagione particolare e piena di incertezze ma noi vogliamo crederci e ci impegneremo a fondo per fare il massimo come sempre” ha commentato il responsabile tecnico Umberto Raimondi.

Lo staff rimarrà invariato, gli allenatori dell’agonismo saranno Raimondi, coadiuvato da Laura Galli e Jonathan Alario che seguiranno anche il preagonismo ed i master.

Faranno parte dello staff anche la fisioterapista Elettra Guareschi, il nutrizionista Marco Sbruzzi mentre la preparazione fisica si svolgerà in collaborazione con il tecnico Matteo Cannì.

Da lunedì 28 partiranno per la Calypso anche i corsi di nuoto e di avviamento al nuoto pinnato presso la piscina del polisportivo a Piacenza.