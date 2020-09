Mondiale al via nel fine settimana: tre piacentini ai nastri di partenza

Sarà un campionato mondiale per pochi intimi quello che sta per andare in scena sul lago di Viverone. Il Covid resta protagonista assoluto bloccando le frontiere per cui la stagione motonautica 2020 si racchiude in due tappe nel giro di una settimana: mondiale F350 e F4 a Viverone (26-27 settembre) e mondiali di F125, F250 e F500 in Repubblica Ceca (3-4 ottobre).

Forse sarebbe stato meglio slittare di un anno ogni ostilità e affilare le armi per un 2021 pieno di emozioni. Ma va bene anche così, accontentiamoci. Sabato e domenica a giocarsi il titolo della F350 saranno il campione in carica Claudio Fanzini, i fratelli Alex e Max Cremona, il tedesco Stephan Tempeler e, forse, un pilota svedese. Si prospetta un duello tutto piacentino con “re Fanz” che dovrà rintuzzare gli assalti di Max e Alex Cremona, quest’ultimo al rientro dopo il terribile schianto di Sannazzaro 2019.