Prima amichevole di lusso per i Lyons: domani al Beltrametti arriva Calvisano

Torna il rugby giocato a Piacenza, e lo fa in grande stile. Amichevole di lusso per Sitav Rugby Lyons, che sabato 26 settembre ospiterà allo stadio Beltrametti il Kawasaki Robot Calvisano, la squadra dominatrice degli ultimi dieci anni del campionato e detentrice dell’ultimo Scudetto assegnato, quello del 2019. La società in queste settimane si è adoperata per permettere l’accesso all’impianto sportivo per il pubblico, con il limite di 800 persone e seguendo tutte le norme sul distanziamento e l’uso dei dispositivi sanitari. Un’occasione di festa e ritrovo per tutta la famiglia bianconera, che prova a tornare alla normalità anche per quanto riguarda il tifo sugli spalti, dopo la ripresa dell’attività sul campo.

La squadra bianconera si presenta al primo appuntamento stagionale nel segno della continuità: rispetto alla scorsa stagione sono sei i volti nuovi, che numericamente sostituiscono perfettamente le partenze. Rinnovato invece lo staff tecnico, con Carlo Orlandi a ricoprire il ruolo di allenatore degli avanti: innesto forse più importante in assoluto, data l’enorme esperienza a livello nazionale e internazionale dell’ex tallonatore azzurro. La squadra ha iniziato la preparazione il 3 agosto, e ha messo il mirino sulla prima gara ufficiale della nuova stagione: sabato 17 ottobre al Beltrametti arriverà il Valorugby Emilia per la prima giornata di campionato.

L’head Coach bianconero Gonzalo Garcia ha fatto il punto della situazione alla viglia di questo importante appuntamento: “Abbiamo fatto una buona preparazione, tenendo alta l’intensità visto il lungo periodo di inattività e sono contento di come i ragazzi hanno risposto alle nostre richieste. Dovremo essere sempre al top della forma per competere e c’è ancora molto lavoro da fare sotto questo aspetto. Già da sabato mi aspetto di vedere i ragazzi con tanta voglia di giocare e mettere tutti sé stessi in campo.” A proposito della partita, Garcia ci ha spiegato le sue aspettative: “Questa amichevole ci serve per riprendere il ritmo partita, ed è un momento molto importante dopo otto mesi di inattività. Vedo che i giocatori non vedono l’ora di andare in campo, e mi aspetto già di vedere i primi meccanismi di gioco che abbiamo provato: una difesa aggressiva e tanto movimento di palla.”

È dunque il momento di tornare in campo, finalmente. Un momento atteso non solo dai giocatori, ma anche da tutta la famiglia Lyons che non vede l’ora di vedere all’opera i suoi beniamini, sperando in un futuro più tranquillo e in un campionato positivo.

Sitav Rugby Lyons: Via G; Biffi, Paz, Conti, Boreri; Borzone, Fontana; Bottacci, Bance, Cisse; Salvetti, Cemicetti; Salerno, Rollero, Acosta.

A disposizione del coach: Canderle Fe, Cocchiaro, Cafaro, De Leo, Scarsini, Rapone, Canderle Fi, Tedeschi, Moretto, Efori, Via A, Cuminetti, Di Lucchio