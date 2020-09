Dilettanti di nuovo in campo per le Coppe di Eccellenza, Promozione e Prima

Dopo mesi di stop forzato causa Covid torna finalmente in campo oggi, domenica 27 settembre dalle 15.30, il calcio dilettanti. Il menù prevede che le piacentine di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria scendano in campo nel primo turno di Coppa, mentre il Fiorenzuola è atteso dalla prima giornata del girone D di Serie D e affronterà in trasferta il Prato di Ciccio Tavano.

ECCELLENZA

Cominciano le prove generali in vista dell’avvio del campionato fissato per l’11 ottobre ed è subito tempo del classico derby tra il Nibbiano&Valtidone e l’Agazzanese, mentre la quotata Vigor Carpaneto (che ha preferito quest’anno fare un passo indietro e ripartire dall’Eccellenza) è di scena sul campo del ripescato Salsomaggiore.

PROMOZIONE

Triplo derby a testare la condizione delle nostre sei portacolori. Al “Soressi” l’ambiziosa CastellanaFontana dell’ex Paolo Costa riceve la visita del Gotico Garibaldina di Emanuele Reboli. Al “Candia-Lucio Bianchi” di Bobbio la più gettonata al titolo, ossia la locale matricola neroverde guidata da Sandro Melotti affronta un’altra buona squadra quale la Pontenurese dell’ex Dario Bongiorni, mentre al “Puppo” il Vigolo di mister Brandolini ospita l’Alsenese di Guarnieri; tra sette giorni, poi, la resa dei conti a campi invertiti.

PRIMA CATEGORIA

Qui l’unica sfida con calcio d’avvio posticipato alle ore 18.00, cioè quella del “Puppo” tra la quotata Spes Borgotrebbia e il ripescato Podenzano. Prima in casa (inversione campi rispetto al programma originario), poi, per lo Ziano al cospetto della Borgonovese, nonché per il Rottofreno contro la matricola Sarmatese. Al “Cementirossi” il derby della Val Nure tra la PontollieseGazzola e il Vigolzone dell’ex Favalesi, mentre a Monticelli la Sannazzarese di Di Donna fa l’esordio ufficiale di fronte allo Zibello Polesine. Dulcis in fundo per il gettonato Chero c’è il derby esterno sul campo dello Sporting Fiorenzuola.