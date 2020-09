Fiorenzuola ko a Prato. In coppa il Nibbiano parte a tutta nel derby. Risultati

Dopo mesi di stop forzato causa Covid sono tornati finalmente in campo oggi, domenica 27 settembre dalle 15.30, i protagonisti del calcio dilettanti nostrano. E’ partita male l’avventura del FIorenzuola nel girone D di serie D: con il Prato di bomber Tavano i rossoneri non riescono a rimediare all’iniziale svantaggio griffato Ortolini e così tornano in valdarda con un ko doloroso e per certi versi immeritato nel corso di una gara in cui la squadra di mister Tabbiani ha pagato a caro prezzo l’errore di Battaiola sul gol-partita.

ECCELLENZA

Inizia con un bel successo l’avventura di Curti sulla panchina del Nibbiano Valtidone che regola per 2-0 l’Agazzanese nel derby grazie alle reti di Barilli e Scaramuzza. Sempre per il primo turno di coppa, buon pareggio esterno per la Vigor Carpaneto sul campo del Salsomaggiore. Per i piacentini, reti di Pezzi e Comi nel finale.

PROMOZIONE

Nel derby di coppa tra Castellana Fontana e Gotico, la squadra valtidonese la spunta con un pirotecnico 3-0 girffato Pagani e dalla doppietta del solito Cossetti. Nel finale di partita, la Bobbiese si sbarazza della Pontenurese grazie alle reti di Livelli e Luca Franchi su calcio di rigore, mentre termina in parità (1-1) il confronto tra Vigolo e Alsenese. Tra sette giorni, resa dei conti a campi invertiti.

PRIMA CATEGORIA

Nelle gare di coppa di Prima Categoria, vittoria esterna del Vigolzone sul campo della Pontolliese Gazzola, mentre lo Sporting Fiorenzuola piega il Chero di misura grazie al gol del cecchino Rosi. Pari per 1-1 tra Sannazzarese e Polesine Zibello. Questi i risultati delle piacentine in campo:

Ziano-Borgonovese 2-1

Fontanellato-Fidenza 0-0

Pontolliese Gazzola-Vigolzone 1-2

Sannazzarese-Zibello 1-1

Rottofreno-Sarmatese 1-3

Sporting Fiorenzuola-Chero 1-2