Piace, prima stagionale: al Garilli c’è il Grosseto. Probabili formazioni

A distanza di otto mesi dall’ultimo impegno in campionato, il Piacenza torna in campo per una sfida valida per il torneo di serie C. Alle 15, di fronte a un massimo di 697 spettatori (giornalisti compresi), la squadra biancorossa riceva la visita del Grosseto per il match d’esordio del girone A di terza serie. Una partita attesa e che ovviamente riveste particolari significati dopo il lunghissimo stop imposto dall’emergenza epidemiologica. E proprio per questo, l’accesso al Garilli sarà riservato a pochi intimi che saranno rigorosamente controllati all’accesso dei varchi.

Sul piano tecnica, sfida che sa tanto di salvezza tra due squadre infarcite di giovanissimi e giocatori all’esordio tra i professionisti. Mister Manzo punterà sul consueto 4-3-3 votato all’offesa, mentre dalla parte opposta Magrini dovrebbe affidarsi a un rombo di metà campo a supporto delle due punte avanzate.

Queste le probabili formazioni in campo:

PIACENZA-GROSSETO

PIACENZA (4-3-3) Vettorel; Corbarbi, Battistini, Bruzzone, Visconti; D’Iglio, Palma, Galazzi; Villanova, Babbi, Siani. (Stucchi, Migliore, Martimbianco, Renolfi, Daniello, Simonetti, Pedone, Losa, Lamesta, Heatley, Maio, Siani). All. Manzo.

GROSSETO (4-3-1-2) Barosi; Raimo, Ciolli, Gorelli, Campeol; Pedrini, Vrdoljak, Fratini; Boccardi; Moscati, Galligani. (Antonino, Fomov, Nannola, Kalaj, Polidori, Consonni, Kraja, Sersanti, Sicurella, Pierangioli, Russo, Galligani). All. Magrini

ARBITRO Alberto Ruben Arena di Torre del Greco