Piacenza a caccia di punti contro il fanalino di coda Ares Milano

Ultimo confronto lontano da casa per il Piacenza che oggi, domenica 27 settembre, fa visita all’Ares Milano, ultimo in classifica. Esame sulla carta tutt’altro che preoccupante, che serve di un piatto d’argento alla squadra di Agosti l’opportunità di rifocillare una classifica che da qui alla fine potrebbe anche farsi interessante. A Piacenza rimane la chance di un secondo posto da giocarsi magari con Codogno, nel derby in programma al De Benedetti il 4 ottobre. Un piazzamento ininfluente ai fini della promozione in A2 ma che ugualmente assumerebbe un significato importante, specialmente alla luce di quello che è stato il pessimo inizio di stagione dei biancorossi che in seguito hanno saputo risollevarsi brillantemente.

Meglio comunque non distrarsi troppo in previsioni che rischierebbero clamorose smentite ma piuttosto concentrarsi sul confronto con un Ares che avrà sì vinto una sola volta su dodici ma che spesso ha compromesso tutto negli ultimi inning dopo essere rimasto a lungo in partita. I due incontri, sul diamante del Centro Sportivo Saini, inizieranno come consuetudine alle ore 11.00 per quanto riguarda gara 1 e alle 15.30 per gara 2.

LE PARTITE: Fossano-Milano 1946 e Ares Milano-Piacenza. Riposa il Codogno.

CLASSIFICA: Fossano 693 (13-9-4), Milano 667 (12-8-4), Codogno 571 (14-8-6), Piacenza 455 (11-5-6), Ares 83 (12-1-11).