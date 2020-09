Riecco la Superlega. Gas Sales nella tana di Ravenna per partire al meglio

È tempo di lasciarsi alle spalle le delusioni di inizio stagione (con tanto di eliminazione in Coppa Italia), rimboccarsi le maniche e cominciare a fare sul serio. Oggi, domenica 27 settembre, alle 18.00, si apre il campionato di Superlega e la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha tutte le intenzioni di recitar un ruolo da protagonista tra le 11 squadre del massimo campionato italiano di pallavolo.

I biancorossi scenderanno di nuovo in campo a distanza di qualche giorno al Pala De Andrè contro Ravenna. La società piacentina si presenta a questa sfida con una grande novità: in panchina siederà il neo arrivato Lorenzo Bernardi, che ha preso il posto di coach Gardini, esonerato dopo un avvio oltremodo zoppicante.

Galvanizzata dalla vittoria di mercoledì scorso in gara 3 che è valsa la qualificazione ai quarti di Coppa Italia, Ravenna arriva a questa sfida più carica che mai. Scontato come una vittoria, per Piacenza, possa rappresentare idea di un nuovo inizio, un vero inizio, dopo i proclami estivi – assolutamente giustificati – dovuti all’allestimento di una squadra di campioni, i quali però (adesso per davvero) non hanno più alcun alibi.