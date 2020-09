Attesa finita: con il via ai campionati tornano Zona Piacenza e Zona Calcio

Otto mesi dopo l’ultima puntata, è tempo di ripartenza anche per Zona Piacenza e Zona Calcio, le trasmissioni di Telelibertà dedicate al calcio piacentino. Con il via dei campionati, anche l’emittente piacentina torna in campo una stagione che sarà ovviamente condizionata dalla situazione sanitaria legata all’emergenza Covid-19. Un ruolo, quello della tv, che sarà ancor più importante per raccontare agli appassionati le gesta dei calciatori in campo alla luce delle forti limitazioni all’accesso agli impianti da gioco.

Si parte, rigorosamente in diretta, alle 20.15: saranno ancora Corrado Todeschi e Laura Fregoni i conduttori delle trasmissioni, a cominciare dal primo appuntamento interamente dedicato ai biancorossi, reduci dall’esordio in campionato con il Grosseto. Primo ospite della serata, oltre agli opinionisti fissi Paolo Gentilotti e Michele Rancati, il responsabile dell’area tecnica del Piace, Simone Di Battista, uno dei tantissimi nuovi arrivati della squadra del presidente Pighi.

Dalle 21.15 invece, spazio al calcio dilettanti: solo la serie D ha dato avvio alle “ostilità” e ovviamente si parlerà della prima assoluta del Fiorenzuola sul campo del Prato. A commentare le immagini ci sarà, oltre al giornalista di Libertà Marco Villaggi, anche il team manager rossonero Luca Baldrighi. E poi spazio agli altri campionati: si parlerà ovviamente di questa particolare pre-season e delle innumerevoli prescrizioni anti-Covid imposte ai club. Tra gli ospiti anche il presidente provinciale della Figc, Luigi Pelò.

Come sempre, spazio al pubblico da casa che potrà interagire con gli ospiti attraverso la pagina Facebook di Zona Calcio oppure inviando messaggi whatsapp al numero 3355438909.