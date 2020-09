Piace Skaters, Moneglia e Nuvolara si laureano campioni italiani nella maratona

Domenica da incorniciare per il Piace Skaters, con ben due titoli ottenuti ai Campionati italiani di maratona (roller) che si sono tenuti il 27 settembre a Riccione. Domenico Moneglia e Marco Nuvolara si sono infatti laureati campioni nella categoria Master Over 30 e Master Over 40. Entrambi sono riusciti a salire sul primo gradino del podio al termine di gare tiratissime e combattendo contro avversari molto forti. Un doppio gran risultato che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà