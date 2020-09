Per il piacentino Mattia Crotti (Reggio Emilia) debutto esterno sul campo di Torino

Partirà dal Piemonte l’avventura del Tennistavolo Reggio Emilia nel prossimo campionato di A1 maschile. La formazione reggiana, reduce dalla promozione dall’A2 dello scorso anno e dove milita il mancino di Cortemaggiore Mattia Crotti, inizierà il proprio cammino in trasferta, ospite nel fine settimana del 7-8 novembre (gli orari e i giorni di gioco sono ancora in via di definizione) della Frandent Group Cus Torino, nella scorsa stagione compagna di viaggio di Reggio in A2. C’è di più a livello statistico: la formazione del presidente Munarini (composta quest’anno dagli italiani Mattia Crotti e Damiano Seretti e dagli stranieri Shuainan Chen e Grigory Vlasov) ritornerà alle gare ufficiali dopo la lunga sosta causa Coronavirus proprio dove aveva giocato l’ultima partita della scorsa stagione prima dello stop generale.

Per quanto riguarda invece l’esordio casalingo (14-15 novembre), Reggio Emilia dovrà confrontarsi con la corazzata Top Spin Messina, vincitrice dello scudetto di due stagioni fa. Terza giornata (21-22 novembre) con trasferta a Milano e poi match casalingo nel fine settimana successivo (28-29 novembre) con i sardi del Norbello.

Il calendario della prima fase (è previsto solo il girone di andata prima di play off scudetto e play out) viene poi completato dalle restanti sette giornate, dove per ora si conoscono gli avversari ma non le date. Prima del riposo alla nona giornata, Reggio affronterà in casa Vigevano e Verzuolo (quinta e settima giornata) e affronterà le trasferte di Cagliari e Carrara (sesto e ottavo turno). Infine, impegno esterno in Campania contro il Sant’Espedito e conclusione casalinga contro Prato.

Il calendario del Tennistavolo Reggio Emilia

1° giornata 7/8 novembre 2020: Frandent Group Cus Torino-Reggio Emilia Ferval

2° giornata 14/15 novembre 2020: Reggio Emilia Ferval-Top Spin Messina

3° giornata 21/22 novembre 2020: AON Milano Sport-Reggio Emilia Ferval

4° giornata 28/29 novembre 2020: Reggio Emilia Ferval-Norbello

5° giornata: Reggio Emilia Ferval-Vigevano

6° giornata: Marcozzi Cagliari-Reggio Emilia Ferval

7° giornata: Reggio Emilia Ferval-A4 Verzuolo Tonoli

8° giornata: Apuania Carrara-Reggio Emilia Ferval

9° giornata: Reggio Emilia Ferval riposa

10° giornata: Sant’Espedito-Reggio Emilia Ferval

11° giornata: Reggio Emilia Ferval-Il Circolo Prato