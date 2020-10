Jacopo Salvetti: “Mischia e touche da perfezionare, per il resto siamo pronti”

Il taccuino di coach Gonzalo Garcia è fitto di appunti, indicazioni, correttivi da apportare alla squadra in vista del primo impegno ufficiale: la sfida di Coppa Italia del 17 ottobre contro Valorugby Emilia. Fasi statiche di mischia e touche sono gli elementi sui quali lavorare, mentre il reparto dei trequarti (sia in attacco che in difesa) sta fornendo ottime risposte.

Come sottolineato anche dalla terza linea Jacopo Salvetti, la prima amichevole della stagione (quella di sabato scorso al Beltrametti contro la corazzata Calvisano) ha permesso ai Lyons di tracciare la rotta in vista dell’imminente campionato di Top 10 di rugby.

GUARDA L’INTERVISTA