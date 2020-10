Superlega, il Palabanca apre a 768 spettatori per la sfida con Perugia

ARRIVA LA DEROGA: IL PALABANCA APRE AL PUBBLICO NELLA SFIDA CONTRO PERUGIA

Buone notizie dalla Regione Emilia Romagna: la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza potrà contare sul supporto importantissimo dei suoi tifosi in occasione della super sfida di domenica 4 ottobre valida per la seconda giornata di Superlega. Il Palabanca di Piacenza apre così a 768 spettatori per una partita che si preannuncia una grande battaglia: Clevenot e compagni dovranno confrontarsi, infatti, con la Sir Safety Conad Perugia di Leon e Atanasijevic e fresca vincitrice della Supercoppa Italiana.

Come in occasione della partita del 13 settembre al palazzetto saranno rispettate tutte le norme e le linee guida vigenti. Si potrà accedere da due ingressi e uscire da quattro varchi predisposti per l’occasione. In fase di accesso saranno installati due tunnel di sanificazione e sarà misurata la temperatura corporea. All’interno sarà obbligatorio l’uso della mascherina e sugli spalti sarà garantito un distanziamento di due metri tra gli spettatori. Un percorso con segnaletica, inoltre, aiuterà le persone a muoversi in sicurezza nel palazzetto. In più saranno posizionati 30 colonnine dispenser con gel disinfettante a disposizione dei tifosi.

Anche per la gara del 4 ottobre sarà possibile comunque tifare via Zoom: tutti coloro che hanno sottoscritto i pacchetti Base e Plus avranno la possibilità di collegarsi per tifare e sostenere i propri beniamini durante le partite