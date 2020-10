Niente Repubblica Ceca per Claudio Fanzini. Giuseppe Rossi a caccia del decimo titolo

Fulmine a ciel sereno nel mondo della motonautica. Claudio Fanzini rinuncia alla Repubblica Ceca e medita l’addio al mondo delle corse. Per ora la motivazione della mancata trasferta è la seguente: “Causa pressanti impegni di lavoro e vista l’attuale emergenza Covid in Repubblica Ceca, ho deciso di preservare la mia salute e soprattutto quella di mio padre e dei miei meccanici”.

Peccato. Intanto cresce l’attesa per questo mondiale F250 dove, a questo punto, Andrea Ongari diventa il netto favorito per il titolo. Nella F500, invece. Giuseppe Rossi dovrà superarsi per avere ragione di avversari fortissimi quali Havas, Jung e Zielinski, con l’obiettivo di conquistare il suo decimo titolo mondiale.