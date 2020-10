Domenica di Coppa dall’Eccellenza alla Terza Categoria. Tutti i match

Mentre il Fiorenzuola sarà di scena dalle 15.00 al velodromo Pavesi per il match contro la Pro Livorno (seconda giornata del girone D di Serie D), oggi (domenica 4 ottobre) è tempo di primi brindisi in Coppa, dall’Eccellenza alla Prima categoria, e del debutto ufficiale stagionale, sempre in Coppa, per le squadre di Seconda e Terza. Per tutte sorta di prove generali ad una settimana dal via dei rispettivi campionati, rigorosamente a porte chiuse. Palla al centro alle ore 15.30.

COPPA ITALIA ECCELLENZA

Forte del 2-0 (gol di Barilli e Scaramuzza) dell’andata il Nibbiano & Valtidone di mister Curti non dovrebbe avere soverchie difficoltà per definire il passaggio del turno al “Baldini” di Agazzano, peraltro al cospetto di un’Agazzanese col dente avvelenato, per via delle avverse decisioni arbitrali di gara uno, e che ha mostrato di avere le sue buone carte da giocare. Tuttavia anche la maggiore cifra tecnica di Jakimovski e compagni fa propendere l’ago della bilancia dalla parte biancazzurra. Dal canto suo la Vigor di mister Cristiani, in progressiva crescita di condizione e amalgama, può e deve mettersi in tasca la qualificazione a spese del Salsomaggiore, sfruttando sapientemente il vantaggio del campo amico dove le può bastare anche un pari con meno di due gol per brindare dopo il 2-2 colto in terra termale.

COPPA ITALIA PROMOZIONE

Il primo round del tris di derby di questo ambito ha detto molto bene alla Castellana Fontana di Costa e, tanto più per l’inferiorità numerica lamentata per oltre un’ora di gioco, alla Bobbiese di Melotti, rispettivamente ai danni di Gotico Garibaldina e Pontenurese; discorso qualificazione assai più in bilico tra l’Alsenese ed il Vigolo, con la squadra di Guarnieri solo lievemente favorita in virtù del pari con gol (1-1) colto a domicilio della compagine di Brandolini. Fatto è che al “Levoni” il GoticoGaribaldina di mister Reboli proverà quanto meno a prendersi una simbolica rivincita nei confronti di Fagioli e compagni (si riparte dal 3-0 in favore degli ospiti), tra l’altro ad una settimana di distanza dalla stessa sfida designata alla prima di campionato; pari obiettivo, a Pontenure, per la squadra locale di mister Bongiorni, che riparte dall’handicap dello 0-2 patito sul campo della più che ambiziosa matricola neroverde.

COPPA EMILIA PRIMA CATEGORIA

Come ai piani superiori le prove generali in vista della prima di campionato coincidono con le sfide di ritorno del primo turno ad eliminazione diretta. Sarmatese, Chero e Vigolzone, vincenti in trasferta all’andata, sono messe decisamente bene in chiave qualificazione. Queste le sfide odierne: Borgonovese-Ziano (andata 1-2), Chero-Sporting Fiorenzuola (2-1), Sarmatese-Rottofreno (3-1), Vigolzone-PontollieseGazzola (2-1), Podenzano-Spes (1-2), Fidenza-Fontanellato (0-0). Rinviata Zibello-Sannazzarese (1-1) dopo il riscontro di un caso di positività tra le fila neroazzurre.

COPPA EMILIA SECONDA CATEGORIA

Qui ripartenza col primo turno dei gironi triangolari che promuoveranno alla fase successiva le regine di ogni raggruppamento. Il programma.

Girone 1: Bobbio 2012 Perino-Rivergaro. Riposa il Niviano.

Girone 2: Gragnano-Gossolengo Pittolo. Riposa il San Giuseppe.

Girone 3: San Filippo Neri-San Nicolò Calendasco. Riposa la LibertaSpes.

Girone 4: Junior Drago San Giorgio-Royale Fiore. Riposa il San Corrado.

Girone 5: Lugagnanese-Corte Calcio. Riposa l’Arquatese.

Girone 6: Caorso-Real Libertas. Riposa la Salicetese.

Girone 7: Turris-San Rocco. Riposa il San Lazzaro Farnesiana.

Girone 8: Virtus San Lorenzo-Sissa. Riposa il Pro Villanova.

COPPA PROVINCIALE CONI

Pianellese, in qualità di meglio piazzata la scorsa stagione, promossa d’ufficio al secondo turno. Oggi l’andata (eliminazione diretta) della prima fase, con queste sfide: San Polo-Pol.Bieffe Bettola, Bivio Volante-Folgore (al San Maurizio di Pianello), Cadeo-Fulgor Fiorenzuola, GerbidoSipa-Primogenita, Travese-JD San Giorgio, Virtus Piacenza-Lyons Quarto (al campo della Besurica), Gropparello-Vernasca. Il ritorno a campi invertiti si giocherà mercoledì 14 in notturna.