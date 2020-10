Destro da fuori di Palma, Sarri respinge. Pontedera-Piacenza 0-0

Prosegue la pressione del Piacenza che, nella fase centrale del primo tempo, collezione calci d’angolo in serie, senza però riuscire ad impensierire a dovere il portiere Sarri. Biancorossi in campo con un modulo più abbottonato che, in fase di non possesso, si trasforma in 4-5-1, con il solo Babbi lasciato sulla linea degli attaccanti.

Il primo squillo della gara è del Piacenza che, all’11’, si presenta dalle parti di Sarri con l’inserimento centrale di Palma il cui destro a giro impegna il portiere toscano che mette in angolo. Biancorossi che stanno spingendo dopo una prima fase di totale equilibrio.

Sono in campo Pontedera e Piacenza allo stadio dei Marmi di Carrara dove va in scena uno dei match della seconda giornata di campionato. Biancorossi in campo con il consueto 4-3-3, c’è Gonzi dal primo minuto, ultimo acquisto del ds Di Battista. Esordio dal primo minuto per Corbari che sostituisce l’infortunato D’Iglio.

PONTEDERA-PIACENZA 0-0

PONTEDERA (3-4-2-1) Sarri; Ropolo, Risaliti, Milani; Perretta, Magrassi, Caponi, Matteucci; Barba, Catanese; Tommasini. (Angeletti, Di Furia, Bardini, Benassai, Faella, Pruneti, Parodi, Stanzani, Benedetti, Nero, Vaccaro, Benedetti). All. Maraia

PIACENZA (4-3-3) Vettorel; Simonetti, Bruzzone, Battistini, Visconti; Pedone, Palma, Corbari; Gonzi, Babbi, Galazzi. (Anane, Stucchi, Martimbianco, Renolfi, Miceli, Maio, Flores Heatley, Daniello, Losa, Saputo, Lamesta, Siani.). All. Manzo

Arbitro: Madonia di Palermo