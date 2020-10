Piace, missione Pontedera per riaccendere entusiasmo e muovere la classifica

Allo stadio dei Marmi di Carrara, vista l’indisponibilità del Manucci, il Piacenza affronta oggi alle 15 il Pontedera in una gara valida per la seconda giornata del campionato di serie C. Piace chiamato al riscatto dopo il brutto ko interno subito per mano del Grosseto, toscani che sono invece reduci dal blitz di Olbia e dunque con il morale a mille.

Sul fronte formazione, mister Manzo dovrà fare a meno degli infortunati D’Iglio e Villanova, ma potrà contare sul nuovo arrivato Gonzi che dovrebbe partire dal primo minuto. Queste le probabili formazioni in campo:

PONTEDERA-PIACENZA

PONTEDERA (3-4-2-1) Sarri; Ropolo, Risaliti, Benassai; Perretta, Benedetti, Caponi, Vaccaro; Barba, Catanese; Tommasini. (Angeletti, Di Furia, Bardini, Benericetti, Faella, Magrassi, Matteucci, Milani, Nero, Parodi, Pruneti, Stanzani). All. Maraia

PIACENZA (4-3-3) Vettorel; Daniello, Bruzzone, Battistini, Visconti; Pedone, Palma, Corbari; Gonzi, Babbi, Maio. (Stucchi, Anane, Martimbianco, Renolfi, Miceli, Saputo, Simonetti, Losa, Lamesta, Heatley, Maio, Siani). All. Manzo

Arbitro: Madonia di Palermo