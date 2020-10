Fiorenzuola, trasferimento extralusso per Facchini: il difensore in prestito al Napoli

Era nell’aria da giorni, oggi è arrivata l’ufficializzazione: un calciatore fiorenzuolano doc militerà, già a partire da questa stagione, nel Napoli. Si tratta di Filippo Facchini, difensore centrale della società rossonera classe 2002, che sarà trasferito al club azzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il giovane militerà ovviamente nella formazione Primavera allenata da mister Cascione.

Nato e cresciuto nel Fiorenzuola, il giocatore ha compiuto un importante processo di crescita tecnico che è valso la segnalazione alla società partenopea: un traguardo importantissimo per il difensore centrale, un risultato degno di nota per una realtà come Fiorenzuola da sempre impegnata nella cura e nella valorizzazione dei giovani del vivaio.

Sempre ieri, importante notizia in ambito giovanile: le strade di Nicola Binchi e del club valdardese si sono infatti separate “di comune accordo” come si legge nel comunicato diramato ieri. Oggi sarà ufficializzato il nome del sostituto.