Ongari nuovo campione del mondo in F250, bronzo per Giuseppe Rossi

Il cremonese Andrea Ongari, piacentino d’adozione, é il nuovo campione del mondo di motonautica classe F250. Succede a Claudio Fanzini, il grande assente sulle acque di Jedovnice. Alle sue spalle il ceco Lukotka e buon terzo l’esordiente Pasquale Contento. Ongari ha dominato le prime due manche e poi ha controllato gli avversari.

Giuseppe Rossi, nella F500, ha conquistato la medaglia di bronzo alle spalle di Robert Hencz e dell’estone Aabrams. Il polacco Zielinski, dopo aver vinto la prima manche, ha avuto problemi meccanici.

Alla luce dei risultati, é stato un trionfo per i motori prodotti da Giuseppe Rossi (GRM) che hanno dominato la scena sia nella F250 che nella F500. Per concludere, medaglia di bronzo per il piacentino Luca Finotti nella F125 vinta dall’estone Erik Aaslav Kaasik.