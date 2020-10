Si riaccendono i riflettori sul calcio piacentino su Telelibertà

Torna questa sera dalle 20,15 l’appuntamento settimanale del calcio piacentino su Telelibertà. In diretta dallo Spazio Rotative, Corrado Todeschi e Laura Fregoni condurranno infatti la seconda puntata stagionale di Zona Piacenza, la finestra interamente dedicata ai biancorossi reduci dalla trasferta di Carrara dove hanno affrontato il Pontedera. Si parlerà della sfida dello stadio dei Marmi con il mister Vincenzo Manzo, uno dei tantissimi volti nuovi della squadra profondamente rinnovata nel corso del mercato estivo.

Dalle 21,15 invece sarà tempo di calcio dilettanti: si parlerà di Fiorenzuola con un focus sulla sfida del Comunale che ha visto impegnati i rossoneri con la neo-promossa Pro Livorno. E poi, panoramica sulle gare delle gare di coppa disputate nelle categorie inferiori, antipasto in vista dellla partenza di tutti i campionati prevista per domenica prossima. Come sempre, tanti gli ospiti che si alterneranno nel corso della diretta.

Possibilità per il pubblico di partecipare attivamente alla trasmissione attraverso i consueti canali: la pagina Facebook di Zona Calcio oppure inviando messaggi al numero 3355438909.

