Assigeco pronta per la prima di Supercoppa. Coach Salieri: “A Treviglio per crescere ancora”

Tempo di vigilia per coach Stefano Salieri, che inquadra l’impegno dell’Assigeco Piacenza al PalaFacchetti di Treviglio nella prima di Supercoppa. I biancorossoblu scenderanno in campo domenica 11 ottobre alle 18.00 nel primo impegno contro una squadra di serie A2 dopo i tre test amichevoli con Fiorenzuola, Pavia e Cremona già in archivio.

“Andiamo a Treviglio con l’obiettivo di migliorare la condizione generale e di crescere nella crescita reciproca – spiega il coach dell’Assigeco – Treviglio è una realtà importante e che può contare su un gruppo forte e di valore consolidato negli anni, per cui si presenta come un test sicuramente impegnativo”.

Coach Salieri torna poi sulle amichevoli fin qui disputate per analizzare il momento della squadra: “Siamo consapevoli dei limiti e delle difficoltà che abbiamo e che si sono palesate nelle amichevoli che abbiamo giocato finora. Stiamo lavorando duramente su questo e su tutti gli aspetti che si possono migliorare. Tra l’altro dovremo valutare le condizioni fisiche di Carberry e McDuffie, anche se sono fiducioso di averli entrambi a disposizione, almeno parzialmente”.