Piacenza Calcio, altro positivo al tampone. Non si tratta di un giocatore

Nuovo caso di positività all’interno del gruppo del Piacenza Calcio. E’ stata la stessa società biancorossa, questa mattina, a comunicarlo attraverso una breve nota in cui si evidenzia come non si tratti di un giocatore e che la positività riscontrata dagli ultimi tamponi, come per gli atri quattro giocatori individuati martedì scorso, risulti asintomatica. Dunque, cinque tesserati in isolamento per il club di via Gorra che si accinge ad affrontare la trasferta di domenica prossima dove sfiderà la Carrarese.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà