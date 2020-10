Nuovo positivo nel Piace: è mister Vincenzo Manzo. Slitta l’orario della gara

C’è un nuovo caso di positività all’interno del gruppo Piacenza Calcio. Non si tratta di un giocatore, bensì di mister Vincenzo Manzo che l’ufficio stampa biancorosso ha definito “basso positivo”. In vista della trasferta di domani a Carrara, il Piacenza sarà sottoposto ad un ulteriore, ennesimo, giro di tamponi per escludere ulteriori casi e soprattutto rischi.

E proprio in ottica dei nuovi test, l’orario della gara è stato spostato: si giocherà infatti dalle 19.30 e non dalle 17.30.