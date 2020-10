Dilettanti: i risultati della prima giornata. Fiorenzuola, pari in Romagna

Prima giornata nell’ambito del calcio dilettantistico all’insegna del Covid e del maltempo. Diverse gare rinviate a causa delle implicazioni legate al virus, anche le condizioni meteo hanno reso complicata una giornata che ha aperto ufficialmente tutti i campionati.

Il Fiorenzuola, sotto a una pioggia battente, non va oltre lo 0-0 sul campo della Marignanese che conquista così il suo primo punto in campionato. Buona prova dei rossoneri nella prima parte di gara, ma nel finale della sfida i romagnoli sono stati vicini al colpaccio: un ottimo Battaiola ha evitato la beffa alla squadra di Tabbiani.

Buon pareggio esterno per l’Agazzanese sul campo della Campagnola, parte male invece il torneo della Vigor Carpaneto che è piegata per 2-1 dal Rolo.

In Promozione, giornata di pareggi per le piacentine scese in campo, così come, nel girone A di Prima Categoria, si chiude in parità il big match tra Chero e Podenzano. Bella vittoria esterna della Spes sul campo della Pontolliese Gazzola.

SERIE D

Bagnolese-Sammaurese 3-1

Forlì-Corticella 2-0

Lentigione-Rimini 1-1

Marignanese-Fiorenzuola 0-0

Mezzolara-Ghivizzano (rinviata)

Prato-Progresso 1-1

Pro Livorno-Correggese 1-2

Sasso Marconi-Real Querceta 0-3

Seravezza-Aglianese 2-4

ECCELLENZA

Arcetana-Felino 0-1

Borgo San Donnino-San Michele 3-1

Campagnola-Agazzanese 0-0

Fidentina-Piccardo Traversetolo (rinviata)

Nibbiano&Valtidone-Bibbiano (rinviata)

Rolo-Carpaneto 2-1

Salsomaggiore-Cittadella 2-1

Riposa: Colorno

PROMOZIONE

Alsenese-Pallavicino 3-3

Bobbiese-Tonnotto (rinviata)

FornovoMedesano-Il Cervo (rinviata)

Gotico Garibaldina-CastellanaFontana (rinviata)

Pontenurese-Langhiranese 1-1

Viarolese-Carignano 1-4

Vigolo-Noceto 1-1

PRIMA CATEGORIA

Chero-Podenzano 1-1

Fidenza-Borgonovese 2-0

Fontanellato-Vigolzone (rinviata per impraticabilità del campo)

PontollieseGazzola-Spes 1-2

Sporting Fiorenzuola-Sannazzarese (rinviata)

Ziano-Rottofreno 3-2

Zibello-Sarmatese 2-2

SECONDA CATEGORIA (Girone A)

BobbioPerino-Niviano 1-1

GossolengoPittolo-Royale Fiore 3-2

Rivergaro-Gragnano 2-3

San Corrado-LibertaSpes 1-3

San Filippo Neri-San Giuseppe 0-5

San Nicolò Calendasco-Junior Drago 1-1

SECONDA CATEGORIA (Girone B)

Arquatese-Turris 2-2

Lugagnanese-Salicetese 2-2

Pro Villanova-Caorso 0-0

San Lazzaro F.-Sissa 1-1

San Rocco-Corte Calcio 0-4

Virtus San Lorenzo-Real Libertas 4-0

TERZA CATEGORIA

Folgore-Gropparello 1-4

Fulgor Fiorenzuola-Vernasca ore 18

GerbidoSipa-Cadeo 2-5

JD San Giorgio-Lyons Quarto 3-1

Pianellese-San Polo 2-0

Primogenita-Travese 1-3

Virtus Piacenza-Pol.BF 3-1