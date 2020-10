Per la Gas Sales Bluenergy una grande classica: oggi c’è la corazzata Trento

E’ tempo di una grande classica del volley italiano oggi alle 17 al Palabanca. La Gas Sales Bluenergy, reduce dal successo esterno di Latina, riceve infatti la visita dell’Itas Trentino in un match che ovviamente rievoca nei tifosi biancorossi grandi ricordi, legati alle battaglie-scudetto delle passate stagioni.

Si tratta a tutti gli effetti della sfida di cartello della quarta giornata di Superlega, con i ragazzi di coach Bernardi che mirano al successo di prestigio per confermare i progressi palesati in queste ultime settimane, dopo il disastroso avvio di stagione. Non un buon momento per il sestetto di Angelo Lorenzetti, uno degli ex di giornata: i trentini sono infatti reduci da due ko di fila per mano di Verona e Civitanova. Dunque, una sfida che significa tanto per entrambe le compagini, anche in ottica classifica.

Anche questa volta, accesso limitato al palazzetto che, grazie alla deroga concessa dal presidente regionale Stefano Bonaccini, potrà accogliere circa 450 spettatori, ovvero il 15 per cento della capienza massima. Per tutti coloro che saranno in tribuna, ferree prescrizioni da rispettare nell’ambito delle misure anti-Covid.