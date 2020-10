Piacenza a Carrara dopo una settimana da incubo e senza mister Manzo

Si chiude una settimana ad altissima tensione per il Piacenza che non ha potuto godersi appieno il primo successo in campionato ottenuto nel turno infrasettimanale con il Livorno. La questione legata ai tamponi risultati positivi per quattro giocatori, un dirigente e da ultimo, di mister Manzo, ha ovviamente influenzato non solo lo stato d’animo della truppa, ma ha generato preoccupazioni e comprensibili timori. Tutti ingredienti da tenere lontano dallo Stadio dei Marmi dove oggi, dalle 19.30, i biancorossi sfidano una delle grandi favorite del torneo, ovvero la Carrarese di Baldini.

Dopo il giro di tamponi di ieri e quello a cui sono stati sottoposti i giocatori addirittura nella notte, mister Manzo, da casa, ha potuto diramare le convocazioni: non ci saranno Pedone, il solito Villanova e nemmeno Corradi, da poco reintegrato ma che accusa fastidi a un flessore. Ci sarà D’Iglio che però dovrebbe partire dalla panchina dopo la buona prova in mediana fornita da Corbari. In avanti, ancora spazio al tandem Babbi-Maio sostenuto da vicino da Juri Gonzi nelle vesti di trequartista. Dall’altra parte, i toscani sono reduci dal successo sul Pontedera e hanno recuperato anche Caccavallo, una delle stelle della squadra che con tutta probabilità sarà protagonista a gara in corso. Due gli ex tra le fila dei padroni di casa, ovvero Imperiale e Borri che faranno parte del quartetto difensivo. Si giocherà a porte chiuse. Queste le probabili formazioni:

CARRARESE-PIACENZA

CARRARESE (4-2-3-1) Mazzini; Rota, Ayei, Borri, Imperiale; Luci, Pasciuti; Pavone, Schirò, Calderini; Infantino. (Polidori, Ermacora, Grassini, Murolo, Foresta, Fortunati, Cais, Piscopo, Caccavallo). All. Baldini

PIACENZA (4-3-1-2) Vettorel; Simonetti, Battistini, Bruzzone, Visconti; Corbari, Palma, Ballarini; Gonzi; Babbi, Maio. (Stucchi, Marimbianco, Saputo, Miceli, Losa, Ghisleni, D’Iglio, Galazzi, Lamesta, Heatley). All. Manzo

ARBITRO Carrione di Castellamare di Stabia