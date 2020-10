Nessun nuovo caso al Piacenza calcio, i contagiati restano sei

Continuano i tamponi per giocatori e staff del Piacenza Calcio, dopo i casi di positività al Covid riscontrati nei giorni scorsi. Fortunatamente non si registrano nuovi contagiati emersi dai controlli effettuati ieri. “Rimangono in isolamento, ma in prospettica risoluzione, i sei tesserati risultati positivi al

virus”, ha fatto sapere la società. Si tratta di quattro calciatori, l’allenatore Vincenzo Manzo e un dirigente.

