Il derby tra Vigor Carpaneto e Nibbiano Valtidone aperto al pubblico con limitazioni

In base alla delibera di mercoledì scorso della Regione Emilia Romagna, la partita di domenica prossima tra Vigor Carpaneto e Nibbiano Valtidone (derby piacentino di Eccellenza girone A, seconda giornata), in programma alle 15,30 al “San Lazzaro” di Carpaneto, si svolgerà a porte aperte con la limitazione numerica di pubblico. La delibera, infatti, fissa al 15% della capienza totale la quota di spettatori ammessa alla partita, che nel caso specifico sarà di circa 200 persone.

In osservanza delle normative in vigore e per prevenire il contagio da Covid-19, è prevista la prevendita dei biglietti (costo unico 10 euro), ricordando che la biglietteria resterà chiusa in occasione della partita. Per acquistare i tagliandi, occorrerà recarsi nella sede (sotto la tribuna del San Lazzaro) domani (venerdì) dalle 16,30 alle 19, oppure sabato dalle 9,30 alle 11,30 sempre in sede o in alternativa domenica dalle 9,30 alle 11,15 nella club house (sempre nel centro sportivo “San Lazzaro). Dopo questi orari non sarà più possibile acquistare i tagliandi. All’atto dell’acquisto verrà consegnato anche il modulo di autocertificazione che dovrà essere compilato e portato domenica in occasione dell’ingresso all’impianto.