Superlega, la Gas Sales corre ai ripari e ingaggia Michele Baranowicz

Per ovviare alle evidenti difficoltà di questo avvio di stagione, la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha ingaggiato l’esperto palleggiatore Michele Baranowicz, regista talentuoso e di sicuro affidamento, pronto a giocarsi il posto con Raydel Hierrezuelo. Quest’ultimo, complice anche qualche piccolo acciacco, è parso ancora lontano dalla forma ideale, e ancora alla ricerca del giusto feeling con i compagni.

Classe 1989 e 195 cm di altezza, Baranowicz ha all’attivo ben 10 stagioni nella massima serie. Carattere da trascinatore e mani esperte sono alcune delle sue caratteristiche principali che sapranno essere di grande aiuto alla causa biancorossa.

Giuseppe Bongiorni, vice presidente della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza presenta il nuovo arrivo in casa biacorossa: “Le qualità tecniche di Baranowicz sono ben note agli addetti ai lavori. Il suo innesto a stagione iniziata va nell’ottica di rinforzare il gruppo. Michele è motivato, ha trasmesso tanta voglia di riprendere e di mettersi a completa disposizione dei compagni e di mister Bernardi”

Nato a Mondovì, Baranowicz torna così a vestire i panni di una squadra in Superlega. La sua lunga carriera parte proprio in terra piemontese, dalla sua città natale per poi passare a Cuneo, dove rimane fino al 2008. Dopo un’esperienza in A2 a Crema e in Polonia all’Asseco Resovia, Baranowicz torna in Italia, vestendo le maglie di Modena, Macerata, Verona e Piacenza. Nella stagione 2018/2019 si trasferisce in Turchia all’Halkbank per poi rientrare nuovamente nel Bel Paese per iniziare l’avventura con i colori di Vibo Valentia di cui diventa capitano.

A livello di club il nuovo palleggiatore biancorosso ha vinto alcuni trofei come una Coppa Italia nel 2006 con la maglia di Cuneo, uno Scudetto e una Supercoppa italiana nel 2014 a Macerata, una Challenge Cup a Verona nel 2016 e infine una Supercoppa turca nel 2018

Baranowicz ha vestito anche la maglia della Nazionale italiana, facendo il suo esordio il 18 maggio 2011 nella gara vinta proprio dagli azzurri contro la Francia. Inoltre, ha conquistato una medaglia di bronzo alla Grand Champions Cup 2013 e alla World League 2014.