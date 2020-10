Chero, un positivo: domenica salta la partita. Rinviata anche Carpaneto-Nibbiano

Ormai prossimi alla domenica del calcio dilettanti, scatta un nuovo allarme tra le formazioni di casa nostra. Si tratta del Chero che prende parte al campionato di Prima Categoria: la formazione valdardese infatti non scenderà in campo domenica nella sfida che avrebbe dovuto vederla opposta al Vigolzone a causa della presenza di un giocatore risultato positivo al Covid-19. Si tratta di un caso asintomatico con il giovane che non accusa alcun problema, se non i sintomi di un normale raffreddore. Oggi, venerdì 16 ottobre, l’intera squadra si è recata in un laboratorio privato: tutti gli elementi si sono sottoposti al test e, in attesa dell’esito, domenica rimarranno ad osservare in quarantena fiduciaria.

RINVIATA ANCHE CARPANETO-NIBBIANO: Il derby d’eccellenza tra Carpaneto e Nibbiano Valtidone è stato rimandato: ci sono casi di calciatori con la febbre. In Lombardia, invece stop per tutto il calcio dilettanti.

Nel frattempo, sempre in vista delle gare di domenica, il comitato regionale della Figc ha diramato una nota con la quale si recepisce una nuova ordinanza regionale in ragione della possibilità di consentire al pubblico l’accesso agli impianti. Come noto, la regione Emilia Romagna ha riaperto stadi e palazzetti con forti limitazioni che, per le società dilettantistiche significano non andare oltre il 15% degli spettatori che l’impianto possa ospitare. Ci sono però nuove indicazioni che difficilmente i club potranno osservare e potrebbe profilarsi di fatto una situazione di chiusura al pubblico ulteriore. L’aspetto più significativo è legato all’introduzione dell’obbligo di vendita dei tagliandi di accesso soltanto attraverso piattaforme online. Il tutto considerando che sarà necessario da parte delle società di dotarsi di addetti che all’ingresso misurino la temperatura degli spettatori, ma anche di stweard che si occupino, all’interno, di vigilare sul rispetto delle norme anti-contagio.

Di seguito il testo completo del comunicato Figc di oggi

COMUNICATO FIGC