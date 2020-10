Biancorossi rinfrancati dall’esito dei tamponi, oggi sfida alla Pistoiese

Finalmente rinfrancato da prestazioni, risultati e dalle buone notizie giunte dall’ultimo giro di tamponi, il Piacenza se la vedrà oggi alle 15 con la Pistoiese. Si tratta del quinto turno del campionato di serie C. I biancorossi hanno finalmente ricevuto importanti notizie sul fronte Covid-19: tutti negativi i giocatori, compresi i 4 che avevano contratto il virus nei giorni scorsi, ad eccezione di mister Manzo e di un dirigente. Quindi sarà ancora una volta il vice Lunardon a guidare il Piace dalla panchina del Melani. Qualche dubbio riguardo allo schieramento iniziale, con D’Iglio e Villanova che scalpitano per il rientro dopo essersi lasciati alle spalle i problemi di natura muscolare. Assente per infortunio Maio, sarà ancora una volta Babbi a fungere da punta centrale. Queste le probabili formazioni:

PISTOIESE-PIACENZA

PISTOIESE (5-4-1) Perucchini; Pierozzi, Mazzarani, Romagnoli, Solerio, Simonti; Valiani, Simonetti, Tempesti, Mal; Chinellato. (Serra, Vivoli, Camilleri, Giordano, Llamas, Rondinella, Salvi, Cerretelli, Spinozzi, Stoppa, Gucci, Renzi). All. Frustalupi

PIACENZA (4-3-3) Vettorel; Simonetti, Bruzzone, Battistini, Visconti; Galazzi, Palma, Corbari; Gonzi, Babbi, Heatley. (Stucchi, Martimbianco, Renolfi, Saputo, Ballarini, Corradi, Losa, Miceli, Ghisleni, Lamesta, Siani, Villanova, D’Iglio). All. Lunardon.

ARBITRO Collu di Cagliari