Gol annullato a Bruzzone dopo un miracolo di Vivoli. Pistoiese-Piacenza 1-0

Piace vicino al pareggio al 9′ della ripresa: calcio d’angolo da destra con stacco imperioso di Battistini che chiama Vivoli al miracolo. Subito dopo la ribattuta si accende una mischia con Bruzzone che spedisce in fondo al sacco ma con una carica operata sul portiere avversario. Poco dopo, dentro Villanova, fuori Babbi.

Sono di nuovo in campo Pistoiese e Piacenza per la disputa del secondo tempo, risultato fermo sull’1-0 in favore della squadra di Frustalupi. Subito una sostituzione per la formazione di mister Manzo: fuori Ballarini, dentro Ghisleni.

PRIMO TEMPO

L’avvio è all’insegna dell’equilibrio, ma il Piacenza non sembra animato da troppo ardore in zona avanzata e così, con il trascorrere dei minuti la Pistoiese, guidata dall’eterno Valiani cresce e colleziona calci d’angolo. Non ci sono particolari pericoli per Vettorel, ma la difesa biancorossa si abbassa eccessivamente e così i padroni di casa alzano i ritmi e passano già al 19′: lancio dalle retrovie, splendida torre di Gucci dal cuore dell’area che proprio Valiani raccoglie e, di prima intenzione, spara alle spalle dell’incolpevole Vettorel. Non è granchè la reazione di Bruzzone e compagni che, al contrario delle scorse giornate, faticano a trovare coralità della manovra. Al 24′ è clamoroso l’errore di Tempesti che non riesce a trovare la porta da zero metri; un rischio enorme che però non scuote i ragazzi di Lunardon che applaude Vettorel quando, intorno alla mezz’ora, smanaccia una bella punizione di Valiani. Il Piace si fa vivo solo al 40′ con un velleitario diagonale di Corbari che non trova lo specchio di porta: per Vivoli un primo tempo da assoluto spettatore.

PISTOIESE-PIACENZA 1-0

MARCATORE Valiani al 19′ p.t.

PISTOIESE (3-5-2) Vivoli; Mazzarani, Camilleri, Solerio; Pierozzi, Simonetti, Spinozzi, Simonti; Tempesti, Valiani; Gucci. A disposizione: Toselli, Llamas, Cerretelli, Salvi, Cesarini, Romagnoli, Cavalli, Chinellato, Mal, Stoppa, Renzi, Rondinella. Allenatore: Frustalupi.

PIACENZA (4-3-1-2) Vettorel; Simonetti, Bruzzone, Battistini, Visconti; Corbari, Palma, Ballarini; Corradi; Babbi, Gonzi. (Stucchi, Martimbianco, Renolfi, Miceli, D’Iglio, Losa, Saputo, Lamesta, Siani, Ghisleni, Galazzi, Villanova). All. Lunardon.

ARBITRO Collu di Cagliari

NOTE Ammoniti Simonetti. Angoli 6-3