Seconda domenica di Supercoppa per il basket piacentino

Nuova domenica di Supercoppa per le piacentine della pallacanestro che oggi, 18 ottobre, scenderanno in campo – tutte tra le mura amiche – per la seconda giornata della competizione. Tutte le gare sono in programma alle 18.00.

In Serie A2 girone giallo l’Assigeco Basket Piacenza, reduce dalla sconfitta all’esordio contro Treviglio, sfiderà Bergamo al PalaBanca. I lombardi hanno un peso importante sotto canestro, forti di un uomo di esperienza come Easley e due giocatori di sicuro affidamento come Masciadri e Pullazi. Sarà quindi un ulteriore banco di prova per i ragazzi di coach Salieri. Bergamo sarà inoltre in cerca di riscatto, dopo la sconfitta alla prima giornata contro l’Urania Milano.

Scendendo in Serie B, girone B, la Bakery (che domenica scorsa ha battuto Pavia) ospiterà al PalaFranzanti Vigevano, mentre il Basket Fiorenzuola di coach Galetti se la vedrà al PalaMagni con Vigevano.