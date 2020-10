Stasera dalle 20.15 tornano Zona Piace e Zona Calcio su Telelibertà

Tornano questa sera dalle 20,15 le due trasmissioni di Telelibertà dedicate al calcio piacentino. Si parte con Zona Piacenza: il conduttore Corrado Todeschi guiderà il consueto viaggio del lunedì nelle vicende della formazione cittadina che ieri ha rimediato un beffardo ko sul campo della Pistoiese. Sarà l’occasione per un’analisi approfondita della sfida con i commenti degli opinionisti e dei giornalisti che si alterneranno in collegamento con lo Spazio Rotative. Dalle 21,10 invece sarà tempo di calcio dilettantistico, alle prese con i problemi legati alla pandemia. Anche ieri, tante partite rinviate a causa del Covid-19, ma anche tante sfide andate in scena e per le quali saranno proposte le immagini salienti. Tra gli ospiti annunciati, anche il patron della Vigor Carpanto Giuseppe Rossetti. La trasmissione sarà visibile sul canale 98 del digitale terrestre, ma anche in streaming sul sito www.liberta.it.

