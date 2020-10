C’è l’Olbia di Giandonato, per il Piacenza i tre punti sono tassativi

Piacenza Calcio di nuovo in campo oggi, alle 15, per la sfida con l’Olbia, valida per il sesto turno del girone A di serie C: i biancorossi, dopo il beffardo ko di Pistoia di domenica scorsa non possono fallire l’appuntamento con i tre punti al cospetto di una diretta concorrente nella lotta-salvezza. Sardi ancora a secco di vittorie e vera delusione di queste prime giornate di campionato, ci sarà l’ex Giandonato a guidare la mediana dell’undici di Canzi che potrà contare sul centravanti Cocco, esperto attaccante che in passato, al Piace, ha fatto male spesso e volentieri.

I biancorossi, orfani di mister Manzo ancora confinato in quarantena a causa della positività al Covid-19, saranno ancora privi di Maio e dunque sarà con tutta probabilità il giovane Babbi a sostenere il peso del reparto avanzato. In panchina ci sarà Lunardon che potrebbe presentare nuovamente Corradi chiamato al riscatto dopo l’opaca prestazione fornita con la Pistoiese.

Il Garilli sarà aperto al pubblico ma soltanto 433 persone potranno accedere alla tribuna in ossequio alle prescrizioni anticontagio. Queste invece le probabili formazioni:

PIACENZA-OLBIA

PIACENZA (4-3-1-2) Vettorel; Simonetti, Battistini, Corbari, Visconti; Miceli, Palma, D’Iglio; Corradi; Babbi, Gonzi. (Stucchi, Martimbianco, Renolfi, Saputo, Corbari, Losa, Ghisleni, Casali, Siani, Lamesta, Villanova). All. Manzo

OLBIA (3-5-2) Tornaghi; Altare, La Rosa, Emerson; Pisano, Pennington, Giandonato, Ladinetti, Arboleda; Cocco, Gagliano. (Van der Want, Cadili, Della Bernardina, Biancu, Cossu, D’Agostino, Demarcus, Lella, Marigosu, Udoh). All. Canzi

ARBITRO Emanuele di Pisa