Figc, stop anche ai campionati Giovanissimi e Allievi Interprovinciali

Stop anche per le categorie “Interprovinciali”. Dopo il comunicato diramato ieri dalla Figc, arrivano aggiornamenti e novità importanti che riguardano categorie inizialmente inserite tra quelle che avrebbero potuto proseguire l’attività agonistica dopo quanto disposto dal nuovo Dpcm di domenica scorsa. Quindi, alla luce dei nuovi chiarimenti, queste le categorie dilettantistiche che potranno continuare l’attività:

CALCIO A 11 MASCHILE

– Eccellenza

– Promozione

– Prima Categoria

– Seconda Categoria

– Juiores Regionale Under 19

– Elite Allievi Regionali Under 17

– Elite Giovanissimi Regionali Under 15

CALCIO A 11 FEMMINILE

– Eccellenza

– Juniores

– Under 17

– Under 15

CALCIO A 5 MASCHILE E FEMMINILE

– Serie C1

– Serie C2

– Under 21 C5

– Under 19 C5

– Under 17 C5

– Under 15 C5

– C5 Femminile