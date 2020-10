Nuovo acquisto al Piacenza Calcio: è l’attaccante Maritato

Piergiuseppe Maritato arriva al Piacenza Calcio. Stamattina, 23 ottobre, è stato raggiunto l’accordo per portare l’attaccante, classe 1989, in squadra. Maritato ha collezionato quasi 200 presenze tra i professionisti. Dopo la stagione d’esordio con la maglia del Gallipoli, nella serie cadetta, ha vestito anche la maglia del Vicenza. Ha militato, tra le altre in serie C, nelle fila di Como, Südtirol, Lucchese, Livorno, Modena e Renate. Il giocatore è già a disposizione di Mister Vincenzo Manzo e del suo staff.

