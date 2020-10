Sitav Rugby Lyons: un giocatore positivo, partita rinviata

Slitta l’incontro tra Valorugby Emilia e Sitav Rugby Lyons, originariamente in programma sabato 24 ottobre e valido per il secondo turno della Coppa Italia 2020/21. Il posticipo dell’incontro è stato chiesto dopo essere emerso che un giocatore della Sitav è risultato positivo al tampone del Covid-19. “Il nostro tesserato è a casa, in isolamento, e sta bene” – spiega la società che ci tiene a precisare di “comportarsi sempre nel rigoroso rispetto delle norme vigenti, con attenzione particolare al fatto che vengano rispettate da tutti i tesserati e dai frequentatori dei nostri impianti”.

