Clamoroso in Eccellenza: rinviate quasi tutte le sfide del girone A

Quella di domani sarà una domenica contraddistinta da una marea di rinvii per quanto riguarda il calcio dilettanti, alle prese con la difficile gestione della pandemia da Coronavirus. Dopo la notizia del rinvio della sfida tra Seravezza e Fiorenzuola (Serie D) per un caso di sospetto Covid tra le fila toscane, ha del clamoroso quando sta accadendo in Eccellenza: soltanto una gara, Borgo San Donnino-Felino, è infatti rimasta in calendario e nessuna piacentina scenderà dunque in campo. Per il Nibbiano Valtidone deve ancora arrivare il giorno dell’esordio stagionale. Una situazione a dir poco grottesca. Nel frattempo, in Seconda Categoria, la Junior Drago ha reso noto di non aver intenzione di scendere in campo per la sfida con il Rivergaro per timori legati all’attuale situazione generale. Su LibertaSport.it, il programma delle partite di domani.

