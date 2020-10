La Gas Sales Bluenergy Volley si specchia nella rivelazione Vibo Valentia

Anticipo di campionato per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che oggi, sabato 24 ottobre, alle 18 (Diretta Rai Sport) al PalaMaiata se la vedrà con la formazione di casa della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia guidata da mister Baldovin.

La settima giornata di Superlega, quindi, si apre con lo scontro tra la formazione biancorossa alla ricerca di tre punti importanti per riprendere la sua corsa in campionato e la squadra di casa, galvanizzata dal quarto posto attualmente occupato in classifica.

Dopo un vero e proprio tour de force che ha visto Clevenot e compagni affrontare un ciclo di ferro con gare ogni tre giorni, quasi tutte contro le big della Superlega, in questa settimana i ragazzi di coach Bernardi hanno potuto lavorare con più tranquillità al PalaBanca di Piacenza, alternando il lavoro in sala pesi a quello sul taraflex per rodare sempre più i nuovi meccanismi portati dal tecnico.

Chiamato in causa nel corso del match contro Modena per rinforzare la fase di ricezione, Fabio Fanuli ha risposto presente e ha dato come sempre il suo contributo alla squadra. Il libero pugliese, tra gli ex di questa gara, ha sottolineato l’importanza del gruppo e di quanto sia fondamentale farsi trovare pronti per dare una mano ai propri compagni. Fanuli si è poi concentrato sulla settimana di preparazione alla sfida di sabato:

“Stiamo continuando a lavorare tanto su quello che è il nostro gioco e la nostra alchimia di squadra perché non siamo contenti di quello che stiamo esprimendo. Anche i risultati non sono quelli che ci aspettiamo e che vorremmo. C’è tanta concentrazione e tanta voglia di cambiare rotta. Coach Baldovin ha dimostrato in questi anni di essere una grande guida tecnica ottenendo sempre ottimi risultati. Attualmente il quarto posto in classifica di Vibo è quello che dice il campo e noi lo rispettiamo ma dalla nostra parte non siamo contenti della nostra posizione. Andiamo a Vibo con la voglia di dimostrare che anche noi meritiamo un posto migliore”.

Dieci punti in sei gare e quattro vittorie consecutive sono il bottino complessivo conquistato dalla Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia in queste prime sei giornate di SuperLega. In trasferta al Pala De Andrè di Ravenna, Saitta e compagni sono reduci da una vittoria al tie break che gli ha permesso di mantenere la quarta posizione solitaria. I giallorossi, inoltre, potranno contare sul supporto di 200 spettatori: dopo otto mesi, infatti, il PalaMaiata riapre le porte al pubblico secondo le normative contenute nell’ultimo Dpcm.